Центральную улицу отремонтирую в подмосковной Черноголовке

«Поскольку это самый удобный маршрут в основную часть города я, как и многие жители как многоквартирных домов, так и частного сектора «Солнечная поляна», постоянно проезжаем по Центральной улице в основную часть города. И там было очень много ям. Искренне надеюсь, что в ближайшее время мы получим хорошую дорогу», — поделилась одни из жительниц Юлия Семенова.