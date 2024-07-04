Туляка будут судить за жестокую расправу над знакомым на АЗС

Житель Чернского района Тулы попал под суд за убийство, совершенное в апреле текущего года на автозаправочной станции. Об этом сообщают Тульские известия .

36-летнего мужчину обвинили в убийстве знакомого. Было установлено, что житель Чернского района серьезно поссорился с товарищем на трассе М-2 «Крым». Оба находились на АЗС в Плавском районе. После громких выяснений отношений обвиняемый применил нож: он нанес оппоненту множественные удары в разные области тела.

Пострадавший смог зайти в магазин автозаправки, однако вооруженный ножом знакомый не отставал. Уже в помещении он добил потерпевшего. Мужчине было 46 лет.

Уголовное дело об убийстве было направлено в Плавский межрайонный суд на рассмотрение по существу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье осудили мужчину за убийство знакомого. Он получил девять лет колонии.