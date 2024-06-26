Почти к девяти годам колонии приговорили мужчину, убившего знакомого в Красногорске

В Красногорске был вынесен обвинительный приговор мужчине, который убил своего знакомого во время ссоры. Государственное обвинение по уголовному делу поддержал прокурор Московской области Сергей Забатурин, говорится в сообщении Прокуратуры Московской области.

Преступление было совершено в марте текущего года уроженцем Молдовы. Обвиняемый и его знакомый находились в одной из квартир в Путилково и распивали алкогольные напитки. Во время посиделок между собутыльниками возник конфликт, и обвиняемый нанес оппоненту удар ножом в область живота. В результате тот скончался на месте.

Мужчину приговорили к восьми годам и десяти месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.