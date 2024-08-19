Турэксперт Горин пояснил причины снижения стоимости отдыха в бархатный сезон до 20%

До конца летнего периода остались считанные недели, поэтому летний туристический сезон подходит к своему логическому завершению. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, тем не менее впереди ожидают два теплых осенних месяца, называемые бархатным сезоном, однако цены на отдых в сентябре — октябре будут на 10-20% ниже, чем в июле и августе. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Горин добавил, что жителям РФ, которые желают спланировать отпуск в последний момент, необходимо учитывать, что ценообразование на отели и транспорт имеет динамический характер.

По мнению эксперта, на сегодняшний день турпотоки в большинстве своем возвращаются с курортов, в связи с чем у желающих отдохнуть появляется «интересная возможность». Так, при планировании вылета 29–30 августа по ряду направлений и отелей можно найти интересные предложения и авиабилеты.

Он подчеркнул, что при этом в начале следующего месяца спрос на поездки вновь будет достаточно высоким, из-за того, что многие путешественники, не успевшие отдохнуть летом, заранее бронируют путешествия в бархатный сезон. Так, в первые два осенних месяца можно отправиться в путешествие как по России, так и за рубеж. Среди зарубежных направлений наиболее популярное — это Турция, половина туристов выбирают эту страну, еще Египет, ОАЭ, Таиланд и Куба. В России среди наиболее востребованных — Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининградская область, Карелия, Золотое кольцо.

Ранее сообщалось, что Россия запустит дополнительные авиарейсы на китайский остров Хайнань в качестве альтернативы отдыха в Турции.