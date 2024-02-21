Турецкий истребитель пятого поколения совершил свой первый пробный вылет

Истребитель 5-го поколения KAAN, разработка которого ведется турецкими конструкторами, совершил свой первый тестовый полет. Сведения об этом появились в социальной сети Х.

Данные о полете привел национальный портал оборонной промышленности и военной авиации SavunmaSanayiST.com, который сообщил об этом знаменательном событии в своем аккаунте.

«Стало известно, что боевой самолет KAAN совершил свой первый полет», - написали представители портала.

Президент Турции Эрдоган анонсировал разработку этого истребителя в мае прошлого года. Первый полет был назначен уже на декабрь 2023 года, но позже он неоднократно переносился из-за неготовности первого экземпляра подняться в воздух. По утверждению турков, этот самолет отличается очень большой маневренностью и высокой точностью наведения оружейных систем. Все его оснащение соответствует современным техническим требованиям к машинам подобного класса. По планам, эти самолеты уже в 2028 году должны начать поступать в войска.

Ранее появились сообщения, что президент Путин в обозримом будущем посетит с визитом Турцию. Он обсудит с Реджепом Тайипом Эрдоганом экономические отношения между двумя странами.