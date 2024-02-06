В Кремле сообщили, что Путин и Эрдоган планируют обсудить экономические отношения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на планируемой встрече Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом стороны обсудят экономические отношения.

Как отметил представитель Кремля, лидеры двух государств также затронут проблему банковских переводов, с которыми столкнулись экспортеры.

«Турция — наш важный торгово-экономический партнер, и, конечно, всю нюансы этих отношений будут на повестке дня», — сказал Песков журналистам.

О том, что Путин и Эрдоган планируют обсудить торгово-экономические отношения, ранее также сообщал министр иностранных дел республики Хакан Фидан. По его словам, российский и турецкий президенты затронут газовый вопрос, сотрудничество в энергетическом секторе, а также ситуацию в Сирии и секторе Газа. Отдельно стороны обсудит «зерновой» вопрос.

Пока неизвестно, когда Путин и Эрдоган проведут встречу. Как сообщал Песков, российский лидер посетит Турцию. О дате этого визита, отметил Песков, Кремль сразу сообщит.

Издание Türkiye, ссылаясь на источники, сообщило, что Путин может посетить Анкару 12 февраля.

Ранее турецкие экспортеры столкнулись с трудностями, связанными с банковскими расчетами между Турцией и Россией. Отмечалось, что проблемы возникли из-за санкций США в отношении Москвы.

Эту ситуацию также прокомментировал Песков, который назвал политику Вашингтона агрессивной.