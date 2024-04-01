Турки верят в эту примету: выяснилось, кто и когда сможет сменить Эрдогана

В Турции прошли муниципальные выборы. В крупнейших городах страны – Стамбуле и Анкаре – победила оппозиция.

Как к этому отнеслись живущие в Турции россияне и стоит ли ожидать, что через четыре года Эрдоган уйдет – в материале «Подмосковье сегодня».

Россияне, обосновавшиеся в Турции, рассказывают, что настрой избирательной кампании был позитивным.

«С утра до вечера по стамбульским улицам ездили автобусы с динамиками, откуда звучала зажигательная музыка. У каждого кандидата была своя песня в стиле турецкой эстрады. Бывало такое, что ходишь и напеваешь мелодию целый день», – рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Алина К., русскоязычная студентка из Стамбула.

По итогам голосования в Стамбуле победил действующий мэр Экрем Имамоглу, политический противник Эрдогана. 53-летний Имамоглу набрал более 50% голосов. Возможно, эта победа откроет для него и более серьезные возможности.

«Многие в Турции верят в примету, что мэр Стамбула потом становится президентом страны. Так было и с Эрдоганом. Поэтому в 2028 году все ждут такого же успеха для Имамоглу», – продолжает Алина.

Девушка рассказала, что в честь его победы всю прошедшую ночь в Стамбуле звучали автомобильные гудки.

Неизбежно возникает вопрос о том, как скажется усиление оппозиции на жизни местных россиян и отношениях с Россией.

«Турок гораздо сильнее волнует то, что происходит в их стране, чем какие-то внешние события. Сейчас здесь кризис и высокая инфляция, все давно ждут перемен, а оппозиция их обещает», – объясняет студентка.

Что касается положения российских релокантов, то им не приходится ожидать каких-либо преференций. Многие турки считают, что именно приток россиян в страну в 2022 году привел к росту цен и снижению уровня жизни местных.

Под вопросом и дальнейшая карьера действующего президента Эрдогана. Впрочем, за четыре года до следующих выборов главы государства многое может измениться. В этом уверена политолог и специалист по международному праву Марина Силкина.

принимая во внимание давние отношения Путина с Эрдоганом, нам лучше иметь дело с его политическим преемником, а не с противником», – рассказала Силкина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

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