Turkish Airlines не дала трем россиянкам вылететь из Стамбула в Мексику на отдых

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines сняла с рейса из Стамбула в Мексику трех российских путешественниц, не дав им посадочные талоны на самолет в курортный Канкун, проинформировал в соцсетях вице-президент АТОР (Ассоциации туроператоров России) Артур Мурадян.

Причем, как отметил он, россиянки имели при себе все необходимые документы, включая брони в отелях и обратные билеты Россию.

«С такой ситуацией столкнулись наши туристы. Три девушки летели в Канкун на Turkish Airlines 8 апреля со стыковкой в Стамбуле. Дорогая заявка, очень хороший отель, перелет в бизнес-классе», — уточнил Мурадян.

Туристкам не объяснили причин недопуска на рейс, лишь показав сообщение Turkish Airlines, в котором значилось, что раз россиянки никогда не совершали перелеты в США, Канаду и Мексику, то тогда, согласно правилам турецкой авиакомпании, перевозчик якобы не может их допустить на борт самолета, вылетающего по указанным направлениям.

«Представитель Turkish Airlines так и не вышел к туристкам для разговора в Стамбуле, в московском офисе авиакомпании также отказались помочь в сложившейся ситуации», — добавил Мурадян.

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