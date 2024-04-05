Качество туризма в России повысят с помощью Национального индекса гостеприимства

В России появится Национальный индекс гостеприимства, который будет нацелен на повышение безопасности и качества туризма в стране. Подробности сообщает сайт aif.ru .

Национальный индекс гостеприимства будет создаваться некоммерческими организациями, а также профильным координационным советом ОП России и ИД «Аргументы и факты». Учитываться будут не только места размещения туристов, но и особенности регионов и муниципалитетов.

Отели смогут составить подробную анкету, с указанием услуг и всего сервиса, включая соотношение цены и качества, экологичности, доступности для маломобильных граждан и так далее. Также регион будет отмечаться в организации отдыха участников СВО и их семей. Туристы в свою очередь смогут в режиме «тайного гостя» оценить качество и безопасность обслуживания. Журналисты и читатели АиФ станут «первопроходцами» по этой системе.

«АиФ много внимания уделяет сфере туризма. На сегодняшний день у нас действуют два больших и интересных проекта: „Пора ехать!“ и „Отдыхаем здесь“. Оба проекта — информационные. В первом случае — это карта страны с краткой справкой по каждому региону о туристических достопримечательностях, а также с более подробной информацией о разных локациях и даже гастрономических особенностях региона. Второй проект — это витрина лонгридов о разных регионах с видео, инфографиками, интересными рассказами о туристских объектах, красивыми фотографиями природных и исторических памятников», — отметил гендиректор АО «АиФ» Руслан Новиков.

Таким образом в России в обозримом будущем появится единый туристический интернет-сервис, который по сути станет аналогом ушедших из страны зарубежных платформ.

Ранее сообщалось, что эксперт определил особенность туристического сезона 2024 года.