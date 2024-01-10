Турция захотела отправить к Луне космические аппараты собственной разработки

Турецкий министр промышленности и технологий Фатих Каджыр утверждает, что это будет сделано дважды за последующие 10 лет.

По сообщению главы министерства, полет на орбиту турецкого космонавта, который планирует стартовать уже 18 января, даст старт турецкой лунной космической программе. При ее выполнении будут реализовываться собственные наработки этой страны. В дальнейшем должны состояться два старта беспилотных космических аппаратов уже непосредственно к самой Луне.

Мы планируем отправить на Луну космический аппарат, который разработали с использованием собственных возможностей, сейчас мы перешли в стадию производства», - указал он.

Каджыр добавил, что такая миссия должна быть проведена дважды в течение десяти лет. Ранее «Подмосковье сегодня» сообщало, что турецкие власти также планируют в текущем году совершить дипломатические усилия и провести мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта. Как вариант, они должны состояться на территории Турции.