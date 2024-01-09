Турция предложит продолжить переговоры по урегулированию конфликта на Украине, сообщил источник в Анкаре РИА Новости . Он отметил, что турецкая сторона намерена приложить для этого дипломатические усилия в 2024 году.

«Урегулирование конфликта на Украине – приоритет во внешней политике Турции. Устами господина президента (Реджепа Тайипа Эрдогана – ред.) неоднократно заявлялось о готовности Турции оказать любое посредничество, вплоть до возобновления стамбульских мирных переговоров и встречи лидеров (России и Украины – ред.)», – сообщил источник.

Он отметил, что Эрдоган высказал соответствующую позицию в недавнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент России Владимир Путин ни раз публично заявлял о том, что Москва готова сесть за стол переговоров с Киевом, однако сам киевский режим на законодательном уровне запретил любые контакты с российской стороной.

Специальная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели – демилитаризация, денацификация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ.

В Турции также проходили переговоры о завершении конфликта на Украине. Встреча российской и украинской делегаций состоялась в марте 2022 года. Как позже стало известно из источников, продолжить развивать дипломатическое решение этого вопроса не позволил экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который отговорил представителей Украины от дальнейших контактов с Россией.