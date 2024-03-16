Проходящие лечение в украинских госпиталях военнослужащие ВСУ посетовали, что столкнулись с ужасным отношением к себе со стороны медработников, информирует датский телеканал TV2.

Напомним, результатом ряда последних провальных атак врага на приграничные территории Курской и Белгородской областей стали сильные потери ВСУ как в военной технике, так и в живой силе.

«Ветеран ВСУ Виктор Шепеля сравнил украинскую военную медицину с настоящим адом», — передает датский телеканал.

Отмечается, что из-за большого количества раненых все больницы Украины повально не справляются с оказанием им необходимой медицинской помощи.

Ранее мы сообщали, что на аэродромах Харькова и Сум повышенная активность авиации: от границы с РФ массово вывозят тяжелораненых боевиков.