TV2: вернувшиеся с передовой солдаты ВСУ назвали украинскую медицину настоящим адом
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Проходящие лечение в украинских госпиталях военнослужащие ВСУ посетовали, что столкнулись с ужасным отношением к себе со стороны медработников, информирует датский телеканал TV2.
Напомним, результатом ряда последних провальных атак врага на приграничные территории Курской и Белгородской областей стали сильные потери ВСУ как в военной технике, так и в живой силе.
«Ветеран ВСУ Виктор Шепеля сравнил украинскую военную медицину с настоящим адом», — передает датский телеканал.
Отмечается, что из-за большого количества раненых все больницы Украины повально не справляются с оказанием им необходимой медицинской помощи.
Ранее мы сообщали, что на аэродромах Харькова и Сум повышенная активность авиации: от границы с РФ массово вывозят тяжелораненых боевиков.