«Ты упал на голову, что ли?»: Байден нахамил журналисту после вопроса о Харрис

Глава Белого дома Джозеф Байден, и так не отличающийся толерантностью в общении с представителями СМИ, в очередной раз нахамил журналисту. Как сообщает агентство C-SPAN, на этот раз американца смутил вопрос репортера, передаст ли он свои полномочия вице-президенту Камале Харрис или, в случае переизбрания на второй президентский срок, намерен доработать полностью все четыре года.

Отмечается, что инцидент произошел накануне в аэропорту города Филадельфия. Сразу после заданного вопроса Байден резко нахмурился и строго осадил корреспондента журналистского пула.

«С тобой все в порядке? Ты упал на голову, или что?», — отреагировал Байден.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден продолжил не стесняясь в выражениях высказываться о своем российском коллеге Владимире Путине. На сей раз, выступая перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте, глава Белого дома назвал российского лидера жестоким тираном.

Напомним, Байден уже не первый раз, говоря о Путине, не стесняется в выражениях. Ранее глава Белого дома обозвал российского лидера «убийцей», чем вызвал серьезный дипломатический скандал. Потом несколько раз называл президента России «диктатором» и «мясником». В ответ на это Путин поступил достойно и всего лишь пожелал своему коллеге здоровья и почаще смотреться в зеркало.