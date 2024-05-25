Байден вновь публично оскорбил Путина

Президент США Джо Байден продолжил не стесняясь в выражениях высказываться о своем российском коллеге Владимире Путине. На сей раз, выступая перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте, глава Белого дома назвал российского лидера жестоким тираном.

Трансляцию речи американца вел официальный канал администрации США. Байден в своей речи снова выразил всестороннюю поддержку киевскому режиму.

«Мы уверенно поддерживаем Украину, и мы будет продолжать делать это. Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем, и мы не отступим», — заявил американский президент.

Напомним, Байден уже не первый раз, говоря о Путине, не стесняется в выражениях. Ранее глава Белого дома обозвал российского лидера «убийцей», чем вызвал серьезный дипломатический скандал. Потом несколько раз называл президента России «диктатором» и «мясником». В ответ на это Путин поступил достойно и всего лишь пожелал своему коллеге здоровья и почаще смотреться в зеркало.