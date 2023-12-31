«Тысячи причин радовать себя»: звезды поздравили читателей «Подмосковье сегодня» с Новым годом

Звезды шоу-бизнеса поздравили читателей интернет-издания «Подмосковье сегодня» с наступающим Новым годом. Видеообращение к россиянам прислали певица Елена Князева и белорусский исполнитель IVAN.

Князева, известная под псевдонимом BELKA, обратилась к нашим читателям на фоне нарядной елки, пожелав счастья и удачи в 2024 году.

IVAN попросил россиян оставаться крепкими, сильными и здоровыми.

«Находите тысячи причин радовать себя и близких, просыпаться, любить, гореть, гореть. С праздником!», — пожелал исполнитель хита Help You Fly.

Ранее глава подмосковного Одинцово исполнил новогоднюю мечту одиннадцатиклассника из ДНР.