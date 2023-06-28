Тысячу профвизитов на строительных площадках провели в Подмосковье с начала года

Инспекторы подмосковного Главгосстройнадзора провели 1 тысячу профилактических визитов на строящихся в области объектах с начала текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении уточнили, что в них вошли профвизиты, которые обязательно проводятся в начале строительства или реконструкции объекта, а также регулярные. К ним относятся осмотры инспекторов при возведении жилых домов и те, которое проводились по запросу застройщика. В ведомстве также отметили, что профилактические визиты способствовали тому, что 80% итоговых проверок, проведенных в прошлом году, завершились получением заключений о соответствии с первого раза.

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