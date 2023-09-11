«У кроликов не было ни травинки»: москвичка возмутилась содержанием животных в мытищинском кустарном зоопарке

Зоозащитники делают все возможное, чтобы добиться для животных хороших условий, но не всегда это получается. Особенно неприятно, когда хвостатые страдают прямо под носом у москвичей, которые, казалось бы, стали самыми прогрессивными в этом вопросе.

Москвичку Тамару Цоцория пригласили на свадьбу в начале июля. Молодые и гости путешествовали на теплоходе от Северного речного вокзала по каналу им. Москвы. На одной из остановок «Пристань «Хвойный бор» прибывшие увидели зверей в клетках.

«Это были дикие несчастные звери в узких клетках. Среди них были гиббон, страус, жуткого вида дикобраз в вольере с алюминиевым полом. Плюс еноты и кролики, у которых не было ни травинки. И эти грубо сколоченные вольеры стояли у кафе и источали ужасный запах», — рассказывает Цоцория журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тамара говорит, что этот «мини-зоопарк» позиционируют как райский уголок на канале имени Москвы, где можно купаться и любоваться на зверей.

«Только слабоумный человек мог такое сотворить. Все гости свадьбы сказали, что у них сейчас начнется депрессия от этого зрелища. Вокруг грязь и помойка. Я сделала фото и написала везде: в прокуратуру Московской области, в ветеринарный надзор и так далее», — грустит Тамара.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» также отправило запрос в прокуратуру Московской области, чтобы разобраться, как идет следствие. А Тамаре тем временем пришел ответ от ветеринарной службы. Оказалось, зоопарк относится к мытищинскому фольклорно-развлекательному комплексу «Хвойный бор». В соответствии с федеральным законом №248, ООО «Цезарь трэвэл», которому и принадлежат звери, выдадут предостережение «о недопустимости нарушений требования законодательства».

Адвокат Ольга Власова пояснила, что этот зоопарк, скорее всего, уже проверили. Хозяевам выдали предостережение, в котором указали, какие нормы закона или иного нормативного акта нарушил владелец животных.

«Владельцу зверей пояснили, что он должен сделать, чтобы эти нарушения устранить. Другими словами, этот зоопарк взяли на контроль, и его дальше будут проверять на предмет того, выполнил ли хозяин указания и предостережения», — добавляет Ольга Власова.

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