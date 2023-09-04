Жилищные инспекторы Подмосковья помогли решить свыше 4,6 тысячи коммунальных проблем за неделю

Сотрудники Госжилинспекции Московской области за неделю обработали в ЦУР более 7,2 тысячи заявок от жителей региона. Свыше 4,6 тысячи обращений перешли в категорию закрытых, сообщила глава надзорного ведомства Ольга Федина. Ее слова приводит пресс-служба ГЖИ.

Федина подчеркнула, что заявок стало меньше в двадцати пяти округах. Наибольшие темпы снижения показали Талдомский, Лотошино и Егорьевск. Из Восхода и Молодежного не поступило ни одного обращения.

На три процента снизилось число заявок относительно уборки подъездов. В лидерах по темпам снижения оказались Чехов, Дзержинский, Коломна, Шаховская, Луховицы, Лобня, Солнечногорск и Долгопрудный. Жители Власихи, Талдома и Фрязино не жаловались на грязь в местах общего пользования.

На один процент снизилось количество обращений по поводу неисправностей лифтового оборудования. Существенные темпы снижения показали Щелково, Пушкинский, Реутов и Истра. Жители Воскресенска, Коломны и Протвино не жаловались на неработающие подъемники.

В девятнадцати округах, в том числе в Дмитрове, Солнечногорске и Долгопрудном, снизилось число заявок относительно восстановления освещения в подъездах. Соответствующих жалоб не присылали жители восьми муниципалитетов.

Также почти на пять процентов стало меньше заявок по поводу неисправных дверей и запирающих устройств. Наибольшие темпы снижения продемонстрировали Дмитров и Реутов. В целом на проблемы с дверями реже всех жаловались жители двадцати двух муниципалитетов.

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