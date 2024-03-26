Уже совсем скоро президент Украины Владимир Зеленский, ответственный за массу военных преступлений, может понести заслуженное наказание — так утверждает известный экстрасенс Инна Мишина.

По словам ясновидящей, ей было послано сновидение, в котором высшие силы раскрыли не только судьбу лидера киевского режима, но и даты, в которые стоит ожидать перемен.

«Снится мне сон, что 27-29 марта наш народ встанет. Огромная масса людей, наша армия — все воспрянут. А уже в ноябре Зеленского поведут под трибунал», — рассказала собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Незадолго до того, как украинский президент получит заслуженное наказание, добавила экстрасенс, Финляндия и Греция могут уйти под воду. Причины этого остались «за кадром», но само событие во сне было довольно ярким, призналась Мишина.

«Вся эта ситуация закончится в холодное время, у России изменятся границы. Во сне огромный крест горел, люди были очень злы в отношении Зеленского, а у него глаза мутные, заплывшие, как у загнанного дикого зверя. Он получил возмездие за боль и страдания, которые причинил», — объяснила экстрасенс.

По словам ясновидящей, Владимир Зеленский попадет в руки правосудия 2, 5, 22 или 25 ноября.

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