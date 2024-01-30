Три войны, авиакатастрофы, катаклизмы, новый вирус: известный экстрасенс увидела, какие испытания принесет 2024 год

Известный экстрасенс Инна Мишина рассказала нашему корреспонденту, что ей был послан сон, в котором подробно описывалось, чего ожидать от предстоящего периода.

По ее словам, во сне она увидела крепкую мужскую руку, которая подарила ей букет.

«Возникла цифра «24» и началась большая череда картинок. Российская армия весной возьмет какие-то населенные пункты, будет присоединение границ, изменения на карте. Предполагаю, что, возможно, это будет Харьков, где-то в той области. Но это будет еще не конец СВО», — рассказала Мишина журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, по ее словам, свое развитие получит конфликт на Ближнем Востоке.

«В противостояние с Израилем вступит Ливан. Более того, начнет воевать и Китай. В этом году будет три войны. Ранее мне уже снился сон, что три горы сойдутся в одну. Теперь я понимаю, что это значит. Вижу, что доллар скачет прямо до 200 рублей, но при этом он копеечный, ничего не стоит. То поднимается, то опускается. Нефть, конечно, чуть-чуть у нас начнет дешеветь», — добавила собеседница.

Также во сне экстрасенса показался глава США Джо Байден, который молча «ушел в лес из толпы, но выглядел почему-то при этом смешным».

«Еще были страшные молнии на небе. Это значит, что будут катаклизмы, крушения самолетов. Я четко понимаю, что в этом году будет много авиакатастроф. Високосный год, конечно, окажется суровым. Какая-то новая болезнь придет, может, новый вид коронавируса или вообще новая пандемия. Это год не подъема, а испытаний. Для кого-то будет обнуление, а для кого-то — подарок, но устоять смогут единицы, будет много жизненных потерь», — подытожила эзотерик.

Ранее ясновидящая рассказала, к кому приходят магические способности.