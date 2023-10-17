«У руля собственной жизни»: астролог назвала знаки зодиака, которым поможет период затмений

В октябре и начале ноября мы окажемся запертыми коридоре затмений — месте, где формируется переход из прошлого в будущее. Человечеству придется пережить глобальные перемены во всех сферах жизни. Но есть счастливчики, которые даже в этот период смогут сорвать настоящий банк везения.

Астролог Наталья Рыкова назвала три знака зодиака, которые выйдут сухими из воды. По ее словам, сейчас Водолеи, Раки и Девы входят в фазу наращивания лидерства. Им необходимо встать у руля собственной жизни — и тогда все задуманное осуществится.

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Рак

Ракам важно сосредоточиться на карьере и достижении целей, заявила астролог.

«В этом им поможет умение жить в многозадачности. Также очень хорошую поддержку может оказать руководитель или человек, стоящий выше по должности, имеющий власть», — пояснила Рыкова.

Фото: [ freepik.com ]

Дева

Девам в ближайшее время придется проверить себя на прочность.

«У них период связан с трансформацией личности. Важно не бояться сложных на первый взгляд задач и даже привлечения сторонних средств и инвестиций для дальнейшего развития», — посоветовала собеседница издания.

Водолей

Водолеям стоит сосредоточиться собственном заработке и его распределении, подчеркнула Рыкова.

«Сейчас есть возможности сформировать несколько источников дохода и несколько «корзин для хранения». Перераспределение средств сильно повлияет на дальнейшее финансовое положение Водолеев и его устойчивость», — добавила астролог.

Остальные знаки зодиака Рыкова предостерегла от совершения необдуманных поступков.

«Действовать лучше взвешенно и с головой, потому что решения, которые мы примем в течение октября, будут иметь длительные последствия и в большинстве своем станут бесповоротными», — заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая Мишина подготовила гороскоп для всех знаков зодиака.