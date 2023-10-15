Спорт, фитнес, активность: гороскоп для всех знаков зодиака на третью неделю октября

Третья неделя октября будет удачной для представителей всех знаков зодиака, несмотря на начинающийся коридор затмений. По мнению астрологов, хоть эти явления не лучшим образом влияют на человека, все найдут повод для радости.

Известная ясновидящая и астролог Инна Мишина специально для интернет-издания «Подмосковье сегодня» подготовила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 октября.

Овен

Овнам предстоит полная страсти и романтики неделя. Вы будете испытывать сильные чувства к своему партнеру, это отличное время для проявления нежности и заботы. Если вы одиноки, то можете встретить кого-то особенного в людном месте, поэтому не сидите дома.

На работе вас ожидают новые вызовы и возможности для карьерного роста. Будьте готовы к тому, чтобы проявить свои профессиональные навыки и знания. Здоровье тоже не подкачает, но старайтесь проводить больше времени на свежем воздухе.

Телец

Тельцов ожидает стабильность в отношениях. Ваши чувства будут крепкими и надежными. Эта неделя — отличное время для того, чтобы провести время с партнером и насладиться. В работе важно проявить настойчивость и упорство. Возможно, вам придется решать сложные задачи, но результаты будут того стоить. Обязательно обратите внимание на питание — стоит отказаться от фастфуда.

Близнецы

У Близнецов вся неделя пройдет в общении. Вас ждут интересные и вдохновляющие беседы с партнером. Не бойтесь высказывать свои идеи и будьте уверены — вас услышат.

Коммуникабельность будет вашим секретным оружием на работе: самое время решить конфликты и установить нужные контакты. А чтобы оставаться в форме, займитесь физическими упражнениями.

Фото: [ freepik.com ]

Рак

Ракам следует уделить внимание своим эмоциям и чувствам. Нерешенные конфликты, застарелые обиды — вам выпадет уникальный шанс наконец-то наладить отношения с партнером. Будьте открыты к чувственным переживаниям.

На работе важно проявить ответственность, иначе вы начнете совершать досадные ошибки, за которые вас не похвалит начальство. Вы можете столкнуться с новыми задачами, которые потребуют вашей внимательности. Ракам стоит следить за своим психическим состоянием. Проведите время на природе.

Лев

Львам грядущая неделя принесет море романтики. Вы будете настроены на любовь и внимание к своему партнеру. А в работе звезды советуют проявить лидерские качества и продемонстрировать окружающим свою уверенность. Ваши идеи и решения оценят начальство и коллеги. Чтобы не чувствовать себя в конце недели, как выжатый лимон, найдите время для пробежки на свежем воздухе.

Дева

У Дев на первый план выйдут чувства. Вы будете готовы поддерживать своего партнера в любых ситуациях. На работе вам потребуется организованность и внимательность к деталям.

Девам также стоит уделить внимание своему физическому состоянию, неделя подходит для похода в фитнес-центр.

Фото: [ freepik.com ]

Весы

Весов ожидают интересные знакомства и много общения. Вы будете самыми обаятельными и привлекательными для окружающих. В работе потребуется проявить свои дипломатические навыки. Вы сможете урегулировать конфликты и достичь согласия в сложных вопросах. Завершить достойно предстоящую рабочую неделю поможет режим сна — обязательно высыпайтесь.

Скорпион

Скорпионов ждут бурные эмоции в отношениях. На грядущей неделе вы почувствуете себя, как на качелях: никакой стабильности, зато вулкан страстей. В работе стоит сосредоточиться на выполнении задач и достижении результатов. Ваша эффективность будет конкурентным преимуществом. Уровень стресса будет зашкаливать, поэтому вам стоит провести пару вечеров в одиночестве за просмотром фильмов.

Стрелец

Стрельцы, ждите радостной и полной оптимизма недели. Ваша позитивная энергия будет привлекательной для партнера, поэтому ожидайте множество приятных сюрпризов от любимого человека. В работе важно проявлять свою независимость и творческие способности. Наступает хорошее время для новых идей и проектов. Восстановить энергию помогут прогулки на свежем воздухе.

Фото: [ freepik.com ]

Козерог

Козерогам следует показать свою стабильность и надежность в отношениях. Ваше чувство долга будет ценным для партнера, ведь именно на этой неделе ему понадобится ваша поддержка. На работе вам пригодится организованность и ответственность. Не распыляйтесь на мелочи и не хватайтесь за все сразу — только с размеренным подходом к работе неделя станет удачной. Спорт, фитнес, активность — вот девиз этой недели.

Водолей

Водолеям стоит быть открытыми к новым идеям и экспериментам в отношениях. Это принесет свежесть и вдохновение и поможет разнообразить любовную жизнь пар. В работе важно проявить гибкость, новаторство и умение широко мыслить. Ваши нестандартные решения оценят все. Обратите внимание на свое психическое состояние и эмоции. Посетите творческие занятия и мастер-классы.

Рыбы

Рыбы как всегда мечтательны и романтичны. Вы будете настроены на гармонизацию отношений. Не бойтесь выражать свои чувства. В работе важно проявить сострадание. Ваша природная мягкость и эмпатия помогут решить любые конфликты. Интуиция не обманет Рыб и в сфере здоровья — прислушивайтесь к себе, укрепляйте иммунитет.

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