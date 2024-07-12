Участники «Активного долголетия» представили свои блюда на фестивале «Вкусные истории» в Подмосковье

«Всегда с большим удовольствием участвую в кулинарных конкурсах и фестивалях. Вместе со своей командой приготовила вкуснейшую выпечку. Долго экспериментировали, чтобы удивить не только жюри, но и всех гостей новым и необычным звучанием любимых пирогов», — поделилась она.