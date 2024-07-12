Участники «Активного долголетия» представили свои блюда на фестивале «Вкусные истории» в Подмосковье

Общество

Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]

Участники программы «Активное долголетие» представили свои блюда на гастрономическом фестивале «Вкусные истории» в городе Талдом. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Их работы оценивали жюри и гости фестиваля. Победителем в номинации «Выпечка» стала Татьяна Ловцова из Дмитрова.

«Всегда с большим удовольствием участвую в кулинарных конкурсах и фестивалях. Вместе со своей командой приготовила вкуснейшую выпечку. Долго экспериментировали, чтобы удивить не только жюри, но и всех гостей новым и необычным звучанием любимых пирогов», — поделилась она.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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