Участники «Активного долголетия» представили свои блюда на фестивале «Вкусные истории» в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
Участники программы «Активное долголетие» представили свои блюда на гастрономическом фестивале «Вкусные истории» в городе Талдом. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
Их работы оценивали жюри и гости фестиваля. Победителем в номинации «Выпечка» стала Татьяна Ловцова из Дмитрова.
«Всегда с большим удовольствием участвую в кулинарных конкурсах и фестивалях. Вместе со своей командой приготовила вкуснейшую выпечку. Долго экспериментировали, чтобы удивить не только жюри, но и всех гостей новым и необычным звучанием любимых пирогов», — поделилась она.
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