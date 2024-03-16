Участники «Активного долголетия» проголосовали на выборах президента России в Ликино-Дулево

Участники губернаторского проекта «Активное долголетие» проголосовали на выборах президента России в Ликино-Дулево, на избирательный участок они пришли в народных костюмах.

«Мы здесь, потому что думаем о своем будущем, а оно у нас прекрасное и радостное. Мы хотим быть участниками клуба «Активное долголетие» и проводить время весело и с пользой. Всегда участвую в голосовании и выбираю того кандидата, которого считаю достойным», — поделилась жительница города Татьяна Мысина.

Напомним, что голосование будет длиться еще два дня — 16 и 17 марта. Избирательные участки в регионе работают с 8:00 до 20:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что на избирательных участках во время голосования на выборах президента России важно обеспечить дисциплину, порядок и легитимность.