Участники более двух тысяч аварий обратились в Службу помощи при ДТП Подмосковья за неделю

На прошлой неделе на «горячую линию» Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) позвонили участники более 2,4 тысячи аварий. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Большинство их них получили помощь по оформлению аварии в Центрах помощи при ДТП, оставшиеся — оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии». В ведомстве напомнили, что Служба помощи при ДТП оказывает бесплатную помощь при авариях в двух форматах — дистанционном и очном, в одном из 15 Центров помощи. Они расположены в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках и других округах. Напомним, что водители, которые попали в ДТП без пострадавших, могут сообщить о случившемся по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.