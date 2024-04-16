Участники более двух тысяч аварий обратились в Службу помощи при ДТП Подмосковья за неделю

На прошлой неделе на «горячую линию» Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники более 2,3 тысячи аварий. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Из них более тысячи ДТП оформили в центрах, еще 343 водителя — оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии». В ведомстве уточнили, что в регионе функционируют 15 центров, которые расположены в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках и других округах. Отметим, что водители, попавшие в ДТП без пострадавших, могут сообщить о случившемся по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.