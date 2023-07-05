«Участники будут выявлены и осуждены»: социолог рассказал о последствиях беспорядков во Франции

Беспорядки во Франции не сулят серьезных изменений в политическом строе страны. Об этом рассказал кандидат социологических наук, доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарных дисциплин» Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ Тимофей Башлыков.

По его мнению, во Франции сформировалась определенная политическая культура, для которой массовые беспорядки являются своего рода нормой для разрешения некоторых внутренних противоречий.

По его мнению, во Франции сформировалась определенная политическая культура, для которой массовые беспорядки являются своего рода нормой для разрешения некоторых внутренних противоречий.

Скорее всего, уточнил Башлыков, через какое-то время протесты будут подавлены силовым путем.

«Зачинщики и наиболее активные участники будут выявлены и осуждены. Вряд ли события июня 2023 года окажут серьезное влияние на текущую внешнюю и внутреннею политику Франции, однако вполне могут обусловить рост популярности правых партий и добавить им голосов на будущих выборах», — подытожил собеседник.

Ранее Макрон заявил о возможном отключении соцсетей во время кризиса во Франции.