Макрон заявил о возможном отключении соцсетей во время кризиса во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что допускает вероятное ограничение или отключение соц. сетей на территории страны, если кризис обострится. Об этом французский президент заявил в разговоре с мэрами городов. Слова Макрона передает телевизионный канал BFMTV .

Макрон заявил, что стоит подумать об использовании соц. сетей молодежью и обсудить потенциальный запрет. Он сообщил, что в случае обострения ситуации в стране, нужна будет возможность регуляции социальных сетей, либо их полного отключения. Несмотря на это, президент отметил, что обсуждения по этому вопросу не будут проводиться «сгоряча».

По официальной информации, за время беспорядков во Франции, было задержано 3625 человек, 1124 из них были несовершеннолетними. На данный момент известно, что 380 из них были приговорены к лишению свободы, но число подобных приговоров может возрасти.