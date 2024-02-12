Участники около четырех тысяч аварий обратились в Службу помощи при ДТП Подмосковья

На прошлой неделе на «горячую линию» Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники около четырех тысяч аварий, более 1,4 тысячи из них — получили помощь по оформлению аварии в Центрах помощи при ДТП, 540 человек — оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Служба помощи при ДТП — единое пространства бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Данная служба осуществляет работу в двух форматах: дистанционная помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очная помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных Центрах помощи», — напомнили в ведомстве.

Водители, которые попали в аварию без пострадавших, могут сообщить об этом по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34. После этого важно действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.