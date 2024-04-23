Участники почти 2,5 тысячи аварий обратились в Службу помощи при ДТП Подмосковья за неделю

За неделю на горячую линию региональной Службы помощи при ДТП обратились более 2,4 тысячи человек, ставших участниками дорожно-транспортных происшествий в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Свыше девятисот обратившихся получили помощь по оформлению аварии в Центрах помощи при ДТП. Их в Подмосковье пятнадцать. Они работают в том числе в Пушкино, Одинцово, Химках, Истре, Подольске, Мытищах, Королеве, Балашихе и Красногорске.

Еще более трехсот человек благодаря рекомендациям работников горячей линии оформили «Европротоколы», добавили в областном Минтрансе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда будет запущено движение по Южно-Лыткаринской автодороге.