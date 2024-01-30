Участники почти пяти тысяч аварий обратились в Службу помощи при ДТП Подмосковья за семь дней

За минувшую неделю на «горячую линию» Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники более 4,6 тысячи ДТП. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что более 1,8 тысячи человек, попавших в ДТП, оформили аварии в Центрах помощи при ДТП, еще тысяча — оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии». В общей сложности в регионе функционируют 15 центров, они расположены в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Домодедове и Пушкино. Отметим, что сообщить об аварии без пострадавших можно по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.