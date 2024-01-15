Участники почти шести тысяч аварий обратились в Службу помощи при ДТП Подмосковья за неделю

За минувшую неделю на «горячую линию» Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники более 5,5 тысячи аварий. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что более 1,9 тысячи обратившихся получили помощь по оформлению аварии в Центрах помощи при ДТП, еще 489 — оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии». Водителям, которые попали в ДТП без пострадавших, рекомендуют позвонить по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.