Участники почти трех тысяч аварий обратились в Службу помощи при ДТП Подмосковья за неделю

На прошлой неделе на «горячую линию» Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники почти 2,8 тысячи ДТП. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что тысяче из них оказали очную помощь по оформлению аварии в центрах помощи при ДТП, еще 347 участникам ДТП — помогли оформить «Европротоколы» в дистанционном режиме по телефону. Центры помощи есть в Красногорске, Королёве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Домодедове и Пушкино. Отметим, что водители, которые попали в аварию без пострадавших, могут сообщить о случившемся по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.