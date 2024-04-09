Участники почти трех тысяч аварий обратились в Службу помощи при ДТП Подмосковья за неделю

За минувшую неделю на «горячую линию» Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники более 2,5 тысячи аварий. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что 972 обратившимся оказали помощь по оформлению аварии в Центрах помощи при ДТП, еще 355 человек оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии». Напомним, что водители, которые попали в ДТП без пострадавших в Подмосковье, могут обратиться за помощью по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34. Операторы «горячей линии» предоставят им инструкцию по дальнейшим действиям, которые нужно предпринять.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.