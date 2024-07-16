Участники выставки «Агрополигон» в Подмосковье смогут воспользоваться автобусами Мострансавто

АО «Мострансавто» организует бесплатную перевозку участников выставки «Агрополигон-2024», которая пройдет в четверг и пятницу на этой неделе на опытной станции ВНИИ агрохимии в городском округе Домодедово. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что автобусы будут следовать от железнодорожной станции «Барыбино» до места проведения мероприятия и обратно один раз в час. Предварительно с водителям транспортных средств провели обязательный инструктаж по соблюдению ПДД и правил обслуживания пассажиров. Отметим, что конференция проводится четвертый год подряд, в этот раз она посвящена передовым технологиям и уникальным научным достижениям в сфере земледелия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.