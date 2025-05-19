Участница «Евровидения» от России высказалась об участии SHAMAN в «Интервидении»

Мария Кац, первая участница от России на «Евровидении» (1994), в интервью RT поделилась ожиданиями от предстоящего международного вокального конкурса «Интервидение-2025».

По словам певицы, ей бы хотелось увидеть красивый и нарядный музыкальный праздник, а также разнообразие артистов. Однако Кац выразила сожаление, что выбор артиста прошел без зрительского голосования. Впрочем, она добавила, что выбор SHAMAN был очевидным. В настоящее время это один из самых патриотичных исполнителей, запоминающийся своим образом и хитами.

Напомним, 20 сентября в столичном концертном зале «Live Арена» состоится международный музыкальный конкурс «Интервидение». Россию на мероприятии представит популярный исполнитель Ярослав Дронов. Выход на международную сцену в статусе официального представителя страны может стать важным шагом в карьере блондина.

Отметим, что список стран-участниц и состав жюри пока не объявлены. Однако шоу планируют транслировать на федеральных каналах.

Ранее сообщалось, что звезды шоу-бизнеса пожелали SHAMAN победить на конкурсе «Интервидение-2025».