«Подходит идеально»: звезды шоу-бизнеса желают SHAMAN победить на конкурсе «Интервидение-2025»

Певец SHAMAN победит на первом в истории международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025». Такое мнение в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» выразил музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов.

Ранее Первый канал сообщил, что Россию на «Интервидении» будет представлять SHAMAN. В свою очередь артист поблагодарил страну за решение отправить его на конкурс, который пройдет в Москве в сентябре 2025 года. Участие в музыкальном состязании примут артисты из 22 стран.

«SHAMAN достоин того, чтобы выступить первым в новом музыкальном конкурсе. Россия должна представить яркого артиста патриотического направления. Важно, чтобы такой артист не был засвечен на других конкурсах. А то у нас одни и те же ездят все время. Нужны свежие лица, но при этом себя зарекомендовавшие, уже что-то умеющие и при этом известные. Это очень важно, потому что артист на международном конкурсе представляет даже не столько себя, сколько свою страну», — выразил мнение шоумен.

Соседов также назвал правильным решение не отправлять на конкурс ранее выступавших на подобных мероприятиях.

«Они уже были на других конкурсах, и они уже все доказали. Нужен молодой артист, но известный и яркий. Вот SHAMAN подходит сюда идеально», — заявил критик.

Говоря о результатах предстоящего конкурса, шоумен выразил уверенность в победе SHAMAN на «Интервидении».

«Я думаю, что он победит. SHAMAN артист бойцовский, и характер бойцовский у него. Поэтому я желаю ему победы», — заключил Соседов.

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