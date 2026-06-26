Ученые из Долгопрудного совершили открытие для борьбы с болезнью Паркинсона

Ученые Московского физико-технического института совместно с коллегами из МГУ создали соединение, которое способно восстанавливать двигательную активность при болезни Паркинсона, пишет REGIONS . Новая молекула запускает в клетках механизм самоочищения, помогая организму избавляться от токсичных белков. В экспериментах на животных разработка показала высокую эффективность и низкую токсичность, открывая перспективы для создания принципиально новой терапии.

Болезнь Паркинсона остается одной из главных загадок современной медицины. Она развивается из-за гибели нейронов, отвечающих за движение, и до сих пор не имеет методов полного излечения. Однако ученые из Долгопрудного, похоже, сделали важный шаг вперед.

Исследователи МФТИ и МГУ синтезировали соединение под кодовым названием ОРА471. Его уникальность в том, что оно не просто воздействует на симптомы, а запускает внутриклеточный процесс аутофагии — естественный механизм, с помощью которого клетки очищаются от поврежденных структур и токсичных белковых агрегатов. Именно накопление таких белков считается одной из ключевых причин гибели нейронов при Паркинсоне.

Эксперименты проводились на нескольких биологических моделях, включая животных с искусственно вызванными симптомами заболевания. Самыми показательными стали тесты на нематодах — червях, которые под действием токсина теряли способность нормально двигаться. После введения ОРА471 их моторные функции практически полностью восстановились: скорость и пройденная дистанция вернулись к значениям здоровой контрольной группы.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории персонализированной химио-лучевой терапии МФТИ Елены Марусич, соединение показало не только эффективность, но и низкую токсичность, что критически важно для потенциальных лекарств. Исследователи подчеркивают: разработка может быть полезна не только при болезни Паркинсона, но и при других возрастных нейродегенеративных патологиях, связанных с повреждением клеток. Впереди — новые испытания и работа над созданием полноценного терапевтического препарата.