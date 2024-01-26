Ученые из России разработали метод определения диабета по глазам

В Минобрнауки рассказали «Газете.ру» , что в ЛЭТИ научили нейросети новому полезному приему. Теперь по фотографии глаза можно определить патологию сетчатки, которая обычно появляется при развитии сахарного диабета.

Ученые из ЛЭТИ разработали математическую модель, которая помогает выявить заболевание по глазам. Упрощают этот процесс нейросети, которые обучили на соответствующий поиск патологий. Машина обращает внимание на рост кровяных сосудов, их сужение, скопление липидов, кровоизлияние, и многое другое.

«...Можно по изображениям сетчатки глаза выявить диабетическую ретинопатию на ранней стадии болезни с точностью в 88,7%. А поскольку данная патология является следствием нарушения нормального уровня глюкозы в крови, нейросеть можно использовать также и для ранней диагностики сахарного диабета», — отметил руководитель проекта Али Султан Маея.

В перспективе ученые рассчитывают создать очки, которые будут работать по той же математической модели и помогать определять заболевания, связанные с диабетом. Например, глаукому или катаракту.

Диабетическая ретинопатия характеризуется повреждением сетчатки глаза. Часто при недуге это развивается у людей от 20 до 65 лет с сахарным диабетом. Обострение заболеваний может привести к потере зрения. Однако ученые отметили, что чаще всего болезнь все же протекает бессимптомно.

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