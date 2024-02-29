Ученый из Дубны приобрел жилье для семьи благодаря «Социальной ипотеке»

Семья ученого из Дубны Павла Нехорошкова приобрела собственную квартиру в новостройке благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Известно, что Павел работает научным сотрудником в Международном Объединенном институте ядерных исследований, а его стаж приближается к 15 годам. Он рассказал, что выбрал профессию ученого, потому что нравилось ставить себе сложные задачи, решать их, узнавать новое и исследовать природу.

Получив предложение принять участие в жилищной программе области, Павел сначала взвесил все «за» и «против». В итоге, как признается, решился.

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