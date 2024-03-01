Ученый из Сергиева Посада уже переехал в собственную «двушку» благодаря «Социальной ипотеке»

Известно, что Владимир работает в ФНПЦ «НИИ прикладной химии» больше десяти лет. Как уточняет обладатель сертификата, здесь он писал диплом, здесь и остался. Его специальность связана с вооружением, а это увлечение в его жизни с детства.

Предложение принять участие в жилищной программе области оказалось для Владимира с супругой как нельзя кстати: перед ними остро стоял вопрос покупки квартиры. Владимир рассказал, что они приобрели «двушку» на вторичном рынке с ремонтом. Так что удалось обойтись без дополнительных вложений. Они уже переехали, и очень довольны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье запустили новую меру поддержки медиков — «бюджетную ипотеку».