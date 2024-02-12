Новую меру поддержки медиков «бюджетную ипотеку» запустили в Подмосковье

Новая мера поддержки медиков — бюджетная ипотека — начала действовать в Подмосковье. Вопросы привлечения врачей в регион обсудили на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством Подмосковья и главами муниципалитетов.

«В ближайшее время мы запускаем ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть — уже запущена. Это постоянный процесс: какие-то поликлиники выходят из капремонта, какие-то мы строим, ремонтируем стационары, первую детскую областную больницу (Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля) запускаем 1 июня. Все это требует привлечения специалистов», – отметил глава региона.

За прошлый год в Подмосковье привлекли более 5,5 тысячи врачей и 7,5 тысячи человек среднего медицинского персонала. В основном медиков привлекают из других регионов страны. Также ресурсом кадров являются медицинские вузы, частные медучреждения и специалисты из-за рубежа.

С 2021 года при Минздраве Подмосковья работает централизованный отдел подбора персонала. Его рекрутеры успешно привлекают новые кадры, используя разные инструменты, в том числе сайты вакансий, соцсети, рекламу. Также разработан специальный алгоритм работы с кандидатом, который хочет устроиться на работу в медучреждение Подмосковья. Так, специалиста сопровождают на всех этапах с подачи резюме до оформления документов для трудоустройства.

Для привлечения и удержания медработников в области реализуются различные меры поддержки. Например, программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга». В этом году начала действовать новая — «Бюджетная ипотека». В ее рамках будет предоставляться соцвыплата на внесение первоначального взноса в размере пятнадцати процентов от расчетной стоимости покупаемого жилья и устанавливаться льготная процентная ставка по ипотеке в размере меньше на два процента от действующей ставки Центробанка России. В этом году планируется выдать двадцать сертификатов, двадцать медработников уже подали документы.