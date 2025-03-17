Ученый набросился на своих коллег на южноафриканской антарктической базе

На южноафриканской исследовательской базе Sanae IV один из ученых напал на своего коллегу после словесной перепалки, сообщила газета The Times со ссылкой на министра окружающей среды Южно-Африканской Республики (ЮАР) Диона Джорджа.

Конфликт между ученым и руководителем группы начался с дискуссии, однако вскоре перерос в физическую агрессию. Нападавшего обвинили в угрозе убийством своего коллеги, а также в сексуальном насилии по отношению к другому члену команды.

«Вы можете себе представить, каково это — находиться в тесноте, и люди действительно начинают нервничать. Это может сильно дезориентировать», — сказал Джордж.

Он отметил, что ученые еще на прошлой неделе отправили письмо с просьбой о помощи, в котором выразили опасения из-за агрессивного коллеги.

По словам политика, перед отправкой в Антарктиду все участники проходят психологическое освидетельствование. На исследовательской базе ученые могут провести от шести месяцев до года.

В среднее зимнее время температура на базе Sanae IV опускается до -23 градусов по Цельсию, а скорость ветра может достигать 60 метров в секунду.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда на базе происходят инциденты с участием членов команды. В 2017 году на соседнем острове Мэрион один из «нестабильных» участников исследовательской группы напал на коллегу, используя кухонную сковороду, и повредил его комнату с помощью топора.

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