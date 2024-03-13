Учителя по ряду предметов приглашаются на работу в школы Московской области

Школьных учителей пригласили на работу в образовательные учреждения Подмосковья, востребованными являются педагоги по русскому и английскому языкам, математике, географии, химии, преподаватели начальных классов и не только. Узнать подробнее о работе в подмосковных школах можно на сайте «Учителя Подмосковья» .

В регионе учителям в среднем предлагают заработную плату в размере 75 тысяч рублей, они также рассчитывать на различные льготы. Например, получить социальную ипотеку, доплату к зарплате, пособие молодым специалистам при трудоустройстве, компенсацию за аренду жилья. Кроме того, в регионе действует программа «Земский учитель». Для подачи заявки на вакансию необходимо заполнить форму. С перечнем вакансий можно ознакомиться здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.