Учительница из Одинцово приобрела квартиру благодаря соципотеке

Учительница химии в школе «КвантУм» Звенигорода Мария Чернова приобрела квартиру благодаря программе соципотеки. Об этом сообщили в Министерстве жилполитики Подмосковья.

До участия в программе Чернова вместе со своим супругом и ребенком жили у родителей. Теперь у семьи собственная двухкомнатная квартира с большой кухней-гостиной в новостройке.

«Теперь у каждого будет свое пространство. Еще несколько лет назад о таком можно было даже и не мечтать», - рассказала учительница.

Реализация программы ведется в области с 2016 года. Подробная информация об условиях участия в ней представлена на сайте министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность Дня учителя.