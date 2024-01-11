Учреждения Подмосковья могут подать заявку на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

Негосударственные некоммерческие организации, муниципальные учреждения и предприятия (кроме казенных), индивидуальные предприниматели и коммерческие организации Подмосковья могут подать заявку на участие во втором грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, сообщили в областном Минкульттуризме.

Конкурс направлен на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Подать заявку можно здесь, она должна соответствовать девяти тематическим направлениям: «Нация созидателей», «Культурный код», «Молодые лидеры», «Место силы», «Великое русское слово», «Я горжусь», «История страны. Вехи», «Многонациональный народ», «Мы вместе». Отметим, что в результате проведения 11 конкурсов фонд уже поддержал более 7,2 тысячи проектов на общую сумму более 25,4 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.