Уголовное дело возбудили в Серпухове после отравления жителей угарным газом
Фото: [Соцсети ГСУ СК России по МО]
Следственный отдел по городу Серпухов ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело после взрыва газовоздушной смеси в доме по улице Чернышевского, в результате которого шесть человек, в том числе, дети отравились угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
«В настоящее время на место незамедлительно выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводится осмотр, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.
Напомним, 1 марта в многоквартирном жилом доме в Серпухове произошел крупный пожар.По данным прокуратуры, в одной из квартир на пятом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси, в итоге повреждены оказались четыре квартиры. По данным МЧС России, огонь охватил 155 квадратных метров.