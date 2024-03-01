Уголовное дело возбудили в Серпухове после отравления жителей угарным газом

Следственный отдел по городу Серпухов ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело после взрыва газовоздушной смеси в доме по улице Чернышевского, в результате которого шесть человек, в том числе, дети отравились угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.