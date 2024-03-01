Четыре квартиры загорелись в жилом доме в Серпухове

Крупный пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Серпухове, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Возгорание случилось сегодня около двух часов дня. По данным надзорного ведомства, в одной из квартир на пятом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси, в итоге повреждены оказались четыре квартиры.

По данным МЧС России, огонь охватил 155 квадратных метров. К тушению привлекли тридцать шесть спасателей и одиннадцать единиц техники.

Сотрудники МЧС спасли семерых человек. Жильцов дома эвакуировали. Данные о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе в подмосковном Подольске.