«Угрозы для жизни нет»: пострадавших при падении лифта в Воскресенске уже готовят к выписке

Двух пострадавших в результате падения лифта в многоэтажном доме выпишут уже сегодня, стационарное лечение не требуется.

Напоминаем, что накануне в жилом доме произошло падение лифта в шахту с высоты 5 этажа. В лифте находились мужчина сорока пяти лет и женщина шестидясяти пяти лет. Мужчина с травмами позвоночника и женщина с травмами ног были оперативно госпитализированы в городскую больницу.

Травматолог-ортопед травматологического отделения ГБУЗ МО Воскресенская областная больница Виктор Мартынов рассказал, что пациентам после выписки будет необходимо какое-то время наблюдаться в поликлинике, а также избегать чрезмерных физических нагрузок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание качеству питания в медучреждениях.