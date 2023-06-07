Воробьев поручил уделить особое внимание качеству питания в медучреждениях

«Это не тема, которая, что называется, «фонит», но тема, которая важна», - сообщил губернатор в ходе обращения к жителям региона.

Воробьев выразил надежду на то, что питание в медицинских учреждениях будет качественным и вкусным. Тогда его оценят жители Московской области высоко.

Данным вопросом будет заниматься министерство здравоохранения региона.