Воробьев поручил уделить особое внимание качеству питания в медучреждениях
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Необходимо обратить особое внимание на питание людей, пребывающих в медицинских учреждения региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Это не тема, которая, что называется, «фонит», но тема, которая важна», - сообщил губернатор в ходе обращения к жителям региона.
Воробьев выразил надежду на то, что питание в медицинских учреждениях будет качественным и вкусным. Тогда его оценят жители Московской области высоко.
Данным вопросом будет заниматься министерство здравоохранения региона.